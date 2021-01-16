Швейцарская компания отказалась страховать «Северный поток – 2» из-за санкций США

16.01.2021, 19:04, Новости дня

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Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group решила прекратить страхование строительства газопровода «Северный поток – 2», опасаясь санкций со стороны США, информирует Bloomberg.

Источники агентства сообщили, что существует угроза попасть под санкции Вашингтона, направленные против компаний, предоставляющих услуги страхования и технической сертификации для строительства газопровода, передает РИА «Новости».

В самой компании ситуацию никак не прокомментировали.

США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Сам факт принятия новых ограничений неожиданностью не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.

Ранее стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта газопровода «Северный поток – 2», решила отложить начало работ по завершению строительства.