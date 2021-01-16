 

Украина вышла на финальную стадию переговоров с тремя разработчиками вакцин от COVID-19 – Кравчук

16.01.2021, 18:58, Новости дня
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Украина вышла на финальную стадию переговоров с тремя разработчиками вакцин от коронавируса. Об этом в комментарии агентству “РБК-Украина” рассказала народный депутат Украины от “Слуги народа” Евгения Кравчук.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-совещания с представителями фракции рассказал, что среди этих трех разработчиков точно есть британская компания AstraZeneca.

Другие компании названы не были.

Массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca начала Великобритания, в стране первым вакцинировали 82-летнего Брайана Пинкера, который находится на диализе в оксфордской больнице Черчилля из-за заболевания почек.

Клинические испытания препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина показала в среднем 70% эффективности.

В декабре прошлого года AstraZeneca объявила о намерении объединить в рамках испытания свою вакцину с российским препаратом “Спутник V”. В компании заявляли, что комбинация различных вакцин потенциально может вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ.

Заместитель исполнительного директора EMA Ноэль Ватион в конце декабря говорил, что организация, скорее всего, не сможет в январе одобрить вакцину AstraZeneca от COVID-19 из-за того, что компания еще не подавала документы для получения разрешения на использование ее вакцины от коронавируса в Евросоюзе. В случае успешной регистрации вакцина AstraZeneca станет третьим препаратом, одобренным для использования в Евросоюзе. Ранее ЕМА одобрило американские вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первая партия вакцин – 700 тыс. доз – будет распределена среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия “Медицинские закупки” Арсен Жумадилов. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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