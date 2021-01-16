 

Иран поразил баллистическими ракетами цели в Индийском океане

16.01.2021, 18:58, Новости дня
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Корпус стражей исламской революции Ирана в рамках ежегодных военных учений под кодовым названием “Великий пророк 15” запустил баллистические ракеты. Об этом говорится в сообщении корпуса от 16 января.

“Сегодня утром (суббота) была проведена стратегическая операция по запуску баллистических ракет большой дальности по кораблям условного противника”, – рассказали военные. 

Ракеты запустили на пустынной территории страны. Во время запуска ракет КСИР успешно поразил цели в северной части Индийского океана на расстоянии 1,8 тыс. км. В запуске участвовали ракеты дальнего радиуса разных классов, они поразили условные цели противника.

Ежегодные военные учения, которые включают в себя сочетание ракетных и беспилотных операций, проходили в пятницу, 15 января. Подразделения КСИР отрабатывали в этот день запуски баллистических ракет “земля-земля” и операции с беспилотными бомбардировщикам, добавило иранское агентство Tasnim.

12 января военно-морские силы Ирана провели ракетные учения в Оманском заливе. В них участвовали недавно  поступившие на вооружение Ирана ракетный корвет “Зерех” (“Броня”) и новый вертолетоносец иранского производства “Макран” (название местности на востоке Ирана).

Иран проводит военные учения на фоне обострившихся отношений с США после убийства командира элитного спецподразделения КСИР “Аль-Кудс”, генерала Касема Сулеймани в соседнем Ираке 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. 

В конце 2020-го – начале 2021 года США несколько раз отправляли американские бомбардировщики на Ближний Восток и оставили в регионе авианосец “Нимиц”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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