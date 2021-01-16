Amazon открывает для партнеров доступ к своей системе искусственного интеллекта

16.01.2021, 18:14, Новости дня

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Компания Amazon решила открыть доступ к своей системе искусственного интеллекта для своих коммерческих партнеров. Такое решение принято впервые за всю историю интернет-гиганта, отмечают эксперты.

В частности, теперь все, кто использует платформу Amazon для продаж, может создавать собственных электронных ассистентов и голосовых помощников.

Однако Alexa продолжит поддерживать и собственного универсального ассистента Alexa, который предназначен для улучшения сервиса и может быть использован в качестве электронного консультанта при продаже любого товара. По словам разработчиков, у каждого продавца могут быть свои требования к помощникам. Теперь они могут реализовать их, не оставаясь без общей поддержки со стороны Amazon.