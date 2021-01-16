 

В Ливане ввели круглосуточный комендантский час из-за коронавируса

16.01.2021, 18:04, Новости дня
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В Ливане 14 января ввели круглосуточный комендантский час из-за резкого роста случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Ограничения будут действовать 11 дней – до 25 января. Агентство отметило, что комендантский час – самая строгая мера, которую власти страны приняли с начала пандемии. Жители страны не могут покидать свои дома, за исключением посещений аптек, больниц или аэропортов – для этого они должны запросить разрешение. Супермаркеты могут работать только на доставку.

Перед этим в Ливане действовал 25-дневный карантин с комендантским часом в ночное время.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Как сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий распространение заболевания, в Ливане подтверждено 243,3 тыс. случаев инфекции, 1825 человек умерло. 149,1 тыс. выздоровело.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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