 

Минобороны Украины создало спецификацию к бронежилету по стандартам НАТО

16.01.2021, 18:04, Новости дня
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Министерство обороны Украины разработало собственную техническую спецификацию “бронежилет модульный”. До этого закупку  бронежилетов проводили по коммерческим техническим условиям, сказано в сообщении украинского оборонного ведомства от 16 января. 

Минобороны впервые установило собственные требования к бронежилетам, цитирует пресс-служба ведомства министра обороны Украины Андрея Тарана.

В технической спецификации есть требования государственных и военных стандартов. Для проверки оценки соответствия качества бронежилета используется стандарт армии США NIJ Standard-0101.06. Предусмотрены все необходимые испытания и жесткие условия для поставщиков, уточнили в Минобороны.

“По этой документацией уже в 2021 году проведут закупки бронежилетов для нужд Вооруженных сил Украины. Это – общевойсковой бронежилет, предназначенный для выполнения повседневных боевых задач. Его основной потребитель – сухопутные войска. Для выполнения задач спецназовцами или десантниками в 2021 году мы разработаем облегченную модель”, – пояснил Таран.

В справочной информации Минобороны отмечается, что “бронежилет модульный” ТС А01XJ.29423-287: 2020 (01) имеет модульную структуру. Он состоит из базовой конструкции, которая может быть дополнительно оборудован защитными элементами. Бронежилет сохраняет баллистические свойства после намокания на один час по стандарту ГОСТ и в соответствии с STANAG 2920 – на 24 часа в морской воде.

“Жесткие требования предъявляются к упаковке мягких элементов, которые “держат” осколок: они должны быть вложены в защитные пакеты, обеспечивающие огне- и водоупорность. Раньше такого в наших бронежилетах не было”, сказано в спецификации.

Новый бронежилет можно закупать как с металлическими, так и керамическими жесткими бронеэлементами.

В Центре специального назначения Военной службы правопорядка в ВСУ провели военные (исследовательские) испытания бронежилетов. После испытаний их передали в научно-испытательный отдел Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, где проверили их баллистическую стойкость.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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