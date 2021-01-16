Samsung представил брелок для поиска утерянных вещей

16.01.2021, 17:20, Новости дня

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Представленный недавно брелок Galaxy SmartTag можно использовать для поиска чемоданов, сбежавших на прогулке домашних животных и даже утерянных гаджетов. Компания Samsung показала его во время презентации новой линейки смартфонов Galaxy S21 и новых наушников Galaxy Buds Pro.

Как поясняет разработчик, брелок можно прикреплять к любым вещам, место расположения которых вы хотите отслеживать. Устройство оснащено беспроводной связью Bluetooth, по которому передаются все необходимые данные.

Можно искать, например, смартфон при помощи брелока. При нажатии на кнопку мобильный гаджет станет издавать сигналы. Или же можно прикрепить брелок на какую-либо вещь. Тогда смартфоне будет отображаться информация о месте его нахождения.