Названо число привитых от COVID в Петербурге

16.01.2021, 17:16, Новости дня

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С начала вакцинации в Санкт-Петербурге от коронавируса были привиты 21 872 человека, из которых 7042 – жители старше 60 лет, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«В Петербурге наращиваются темпы вакцинации от COVID-19. За 15 января в городе первой дозой привито рекордное число жителей – 1987 человек. Вторично прививка сделана 883 пациентам. Всего с начала вакцинации в Петербурге привито 21 872 человека. Из них 3475 закончили полностью цикл – получили две дозы», – сообщается на сайте администрации города.

Уже привиты 3656 медицинских работников, 2954 работника образования, 648 социальных работников, 479 сотрудников силовых структур. Больше всего привитых среди жителей старше 60 лет – 7042 человека.

За весь период вакцинации в Петербург поступило 42 692 дозы вакцины. Все они развезены по поликлиникам, где есть прививочные пункты, уточняется в сообщении.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, по данным пресс-службы, поручил ответственным комитетам и ведомствам ускорить работу по открытию дополнительных прививочных пунктов. Отмечается, что темпы вакцинации в городе будут нарастать.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в РФ выявлено 24092 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,5 млн случаев заболевания.