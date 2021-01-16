В Аргентину прибыла вторая партия вакцин «Спутник V»

16.01.2021, 17:16, Новости дня

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Самолет компании Aerolineas Argentinas, который везет в Аргентину новые дозы вакцины «Спутник V», приземлился в Буэнос-Айресе.

В Буэнос-Айересе приземлился самолет с новыми дозами российской вакционы, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию, которую ведет администрация президента Аргентины.

Первые 300 тыс. доз прибыли в Аргентину в конце декабря. Этот борт привез 300 тыс. доз второго компонента вакцины. Они будут использованы для вакцинации медиков и сотрудников интенсивной терапии.

Ранее стало известно, что правительство Аргентины приобрело у РФПИ 30 млн. доз вакцины «Спутник V».

Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции. 23 декабря министерство здравоохранения Аргентины выдало разрешение на экстренное применение вакцины «Спутник V». Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря. Президент страны Альберто Фернандес поблагодарил российского лидера Владимира Путина и создателей вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за поставку препарата в южноамериканскую республику.