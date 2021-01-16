В РФ оценили избрание нового лидера правящей партии Германии

16.01.2021, 14:34, Новости дня

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Избрание Армина Лашета новым лидером правящей партии Германии Христианско-демократический союз (ХДС) можно считать сенсационным, однако для РФ это хороший итог, считает заместитель директора Института Европы РАН, кандидат экономических наук Владислав Белов.

«Результат неожиданный – случилась, на мой взгляд, сенсация, но для РФ это плюс. Лашет достаточно конструктивно настроен в отношении России, в отличие от (Фридриха) Мерца и (Норберта) Реттгена (которые также боролись за пост лидера ХДС)», – передает слова Белова РИА «Новости».

Как отметил экономист, Лашета пока нельзя назвать следующим канцлером Германии – за этот пост он будет бороться с премьером Баварии Маркусом Зедером. Для российско-германских отношений, в независимости от того, кто выиграет выборы на должность канцлера, Лашет удобная фигура, отметил эксперт. «Лашет будет следовать курсу Меркель и сделает выводы из борьбы за пост председателя партии – что-то возьмёт от Реттгена, что-то возьмет от Мерца», – сказал он.

Также Белов сообщил, что Реттген пообещал полную поддержку Лашету, заявив об окончании конкуренции внутри партии ХДС. По мнению экономиста, с этого момента ХДС неофициально вступила в предвыборную гонку.

В пятницу Лашет был избран новым лидером партии ХДС. Отмечается, что по итогам выборов в сентябре Лашет может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. В прошлом году он был одной из самых заметных фигур в германской политике. Возглавляя самый густонаселенный регион в ФРГ, Лашет постоянно находился в центре внимания на фоне борьбы с пандемией. При этом его решения не всегда признавались правильными, что сказалось на его рейтингах.