Норильского чиновника задержали по делу о гибели людей под лавиной

16.01.2021, 14:34, Новости дня

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В Норильске по делу о гибели людей под лавиной задержали начальника городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, сообщил СК России.

«В результате проведенного комплекса следственных действий было установлено должностное лицо, чье попустительство повлекло трагедию. По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска», – говорится на сайте ведомства.

Как полагают следователи, он 30 декабря получил прогноз от МЧС о возможном сходе лавин в период с 31 декабря по 11 января и не включил эти данные в оперативную сводку управления ГО и ЧС.

«Таким образом население, глава администрации города Норильска и ее структурные подразделения, а также иные органы и учреждения не были предупреждены о лавинной опасности и, соответственно, не провели превентивные мероприятия», – отметили в СК.

В ведомстве добавили, что с задержанным осуществляются неотложные следственные действия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В понедельник СК сообщал, что следствие по делу о гибели семьи после схода лавины в Норильске оценит действия оперативных служб по мониторингу метеорологических явлений.

Ранее сообщалось, что дом, в котором при сходе лавины в Норильске погибла семья, возвели без соответствующих разрешений и самовольно.

Вечером 8 января снежная лавина накрыла пять домов в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» под Норильском. Из-под завалов спасли подростка с тяжелыми травмами, он госпитализирован. Также после схода лавины были обнаружены тела женщины, полуторагодовалого ребенка и мужчины. Спасенный подросток, по предварительной информации, является сыном погибшей женщины.

Источник в экстренных службах сообщал, что Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), принявшая сообщение о лавине в Норильске, оповестила МЧС больше, чем через час после происшествия.