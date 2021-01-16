 

Трамп хотел принять участие в штурме Капитолия, но его отговорили – Reuters

16.01.2021, 14:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент США Дональд Трамп хотел присоединиться к радикально настроенной толпе, которая собралась 6 января на Капитолийском холме, выяснило агентство Reuters. 

По данным источников агентства, Трамп хотел лично пойти в Капитолий, чтобы продемонстрировать свое недовольство в Конгрессе, который начал процедуру подтверждения победы демократа Джо Байдена на выборах президента США. 

Секретная служба США настойчиво предупреждала Трампа, что агенты не смогут гарантировать его безопасность в случае, если он пойдет на этот шаг, рассказали Reuters два собеседника, знакомые с ситуацией. 

Трамп в итоге уступил и смотрел, как протестующие штурмовали Капитолий, по телевизору из Белого дома, сообщило агентство. О том, что Трамп обещал пойти за митингующими, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждал и CNN.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”. Теперь вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат США. 

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – еще в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Во Франции 100 тыс. полицейских будут следить за соблюдением комендантского часа в новогоднюю ночь

31.10 / “Обосновано и соответствует Конституции”. Представитель Зеленского в КСУ поддержал смену состава суда

12.08 / В Подмосковье сказали, кто первым получит вакцину от коронавируса

27.06 / “Впечатленный увиденным, Зеленский заявил”. Херсонские журналисты бойкотировали новости о визите президента из-за отказа в аккредитации

20.08 / Польша предложила Минску помочь избавиться от «энергетической зависимости» от России

29.12 / “Все вопросы к Потапу. Я одет”. Джеджула обнародовал фото с Каменских в откровенном наряде

25.11 / Трамп собрался помиловать Флинна

03.07 / СК выявил махинации в институте повышения квалификации сотрудников МВД

19.11 / «Тяньвэнь-1» пролетел 63,8 млн километров

21.07 / Молдавия взяла у ЕС кредит на 100 млн евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска