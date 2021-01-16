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16.01.2021, 13:40, Новости дня
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Новым лидером правящей партии Германии Христианско-демократический союз (ХДС) был избран премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Делегаты онлайн-съезда ХДС в субботу выбрали Лашета новым председателем партии – он получил 521 голос, передает ТАСС.

Вышедший во второй тур Фридрих Мерц получил 466 голосов. Он проигрывает внутрипартийные выборы во второй раз – в 2018 году он уступил эту должность Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В первом туре из борьбы выбыл глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

Лашет выступил с короткой речью сразу после объявления результатов, поблагодарив делегатов за доверие, а конкурентов – за честную борьбу.

В дополнение к интернет-голосованию состоится еще и голосование по почте. Цель – формально подтвердить онлайн-результаты.

Однако все претенденты заранее заявили, что признают сегодняшний результат.

Отмечается, что по итогам выборов в сентябре Лашет может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ, передает РИА «Новости».

При этом не исключено, что должности будут разделены – партию будет возглавлять один человек, а кандидатом в канцлеры выдвинут другого. Это будет решаться отдельно в ближайшее время, пока официальных заявлений на этот счет сделано не было.

Армин Лашет родился 18 февраля 1961 года, изучал право в университетах Мюнхена и Бонна. В 1986 году также начал журналистскую деятельность.

В прошлом году он был одной из самых заметных фигур в германской политике. Возглавляя самый густонаселенный регион в ФРГ, Лашет постоянно находился в центре внимания на фоне борьбы с пандемией. При этом его решения не всегда признавались правильными, что сказалось на его рейтингах.

Однако в пользу политика играет управленческий опыт – значительно более богатый, чем у конкурентов.

Лаштет является сторонником курса Ангелы Меркель и, как считается, пользуется наибольшей популярностью среди однопартийцев.

В марте 2020 года газета ВЗГЛЯД писала, что Лашет – «пророссийский» политик, который выступает за взаимодействие с Москвой и углубление отношений с Китаем. Однако конец эпохи Меркель не сулит РФ ничего хорошего.



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