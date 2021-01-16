 

Мужчина устроил в Киеве провокацию с помощью игрушки «Армия России»

16.01.2021, 13:40, Новости дня
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В киевском супермаркете литовской сети Novus покупатель устроил провокацию, подбросив на полку магазина игрушку с символикой армии России, сообщила пресс-служба компании.

Мужчина принес собой елочную игрушку и положил их на полки супермаркета, после чего снял видео, на котором рассказал, что магазин продает украшение с российской символикой, говорится в Facebook торговой сети.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения магазина, как мужчина достает предмет и кладет его к другим непродовольственным товарам. В собственном видео он показывает игрушку с надписью «Армия России», комментируя ситуацию.

«Армия России, пожалуйста. 2021 год, ребята. Просто продается. Семь лет воюем, они вот это продают. Просто уроды», – сообщил автор ролика.

«В настоящее время это видео вводит в заблуждение наших дорогих клиентов…Официально сообщаем, что этот товар не продается сетью супермаркетов Novus. Нам очень жаль, что наша сеть сегодня стала объектом провокации. Мы ценим наших клиентов и тщательно подбираем каждую товарную позицию, которая попадает на наши полки», – говорится в заявлении компании.

В декабре прошлого года на Украине разгорелся скандал из-за елочных игрушек «Армия России», производившихся Клавдиевской фабрикой елочных украшений в Киевской области. После общественного резонанса тираж игрушек был уничтожен.



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