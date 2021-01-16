 

В Кабардино-Балкарии мошенники втянули 600 человек в финансовую пирамиду

16.01.2021, 13:40, Новости дня
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Ущерб от действий подозреваемых в организации в соцсетях финансовой пирамиды жителей Кабардино-Балкарии превысил 260 млн рублей, сообщила региональная прокуратура.

Жители Кабардино-Балкарии стали жертвами мошенников, действующих в соцсети. В полицию уже обратились более 600 местных жителей, пострадавших от действий злоумышленников. По их обращениям возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы. Предварительный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 200 млн рублей. Были арестованы шесть жительниц КБР в возрасте от 21 до 34 лет, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию регионального МВД.

Злоумышленники разместили в соцсети объявление о возможности инвестировать деньги в прибыльные бизнес-проекты, обещав вкладчикам доход в размере до 100% ежемесячно. По данным МВД, выплата прибыли осуществлялась за счет средств, поступивших от новых клиентов.

«Следствием установлено, что с февраля 2020 года по 6 января 2021 года неустановленные лица совместно с другими жителями республики, являющимися активными пользователями социальной сети Instagram, совершили хищение денежных средств граждан на сумму не менее 260 миллионов рублей», – говорится в сообщении регионального МВД.

Ранее полицейские задержали в Москве подозреваемых в мошенничестве, которые выманивали деньги у пенсионеров, предлагая им инвестировать в возведение супермаркетов.



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