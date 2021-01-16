ВАКС продлил сроки расследования дела о “пленках Вовка”

16.01.2021, 13:34, Новости дня

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Высший антикоррупционный суд продлил сроки расследования дела о “пленках” главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины в Telegram 15 января.

Сроки расследования продлены до 17 марта.

Сроки досудебного расследования по делу ОАСК заканчивались 17 января. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, после окончания следствия нельзя избрать подозреваемым меру пресечения, если ее не избрали до этого. Вовку не могут избрать меру пресечения – судебные заседания переносят, поскольку он на них не является.

4 января и.о. руководителя САП Максим Грищук сообщал “Бабелю”, что следствие хочет провести ряд экспертиз по этому делу, поэтому и просит суд продлить сроки. Однако Вовк отказывается являться на допросы, ссылаясь на ст. 63 Конституции (она позволяет гражданину не свидетельствовать против себя). “Прокуроры пытались через суд применить привод, но судьи отказали”, – сказал Грищук.

6 января Высший антикорсуд отказался продлевать сроки до 17 марта из-за недостатков в ходатайстве, сообщил Центр противодействия коррупции. В центре заявили, что это решение ставит под угрозу все дело, поскольку теперь досудебное расследование придется приостановить или досрочно закончить, не доведя до конца.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным “Украинской правды”, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Вовка) 14 августа.

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявили, что Вовк с 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19, и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк заявлял, что повесток не получал.

В конце ноября Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в Национальное антикоррупционное бюро.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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