Запорожская АЭС впервые в истории приблизилась к максимальной проектной мощности

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16.01.2021, 13:34, Новости дня
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Запорожская атомная электростанция впервые приблизилась к выходу на полную проектную мощность в 6000 МВт. Об этом 15 января сообщила пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании “Энергоатом”.

В ночь на 15 января к энергосети был подключен энергоблок №5 мощностью в 1000 МВт, работают все шесть блоков станции.

“Впервые в истории украинский гигант атомной энергетики Европы, Запорожская АЭС, подошел к полной проектной мощности в 6000 МВт. Возможность работать всеми шестью энергоблоками-миллионниками на полную мощность станция получила в конце прошлого года благодаря введению в эксплуатацию воздушной линии электропередачи 750 кВ от ЗАЭС к подстанции “Каховская”. Ранее из-за недостаточной пропускной способности линий электропередач Запорожская АЭС работала с максимальной мощностью 5300 МВт”, – сообщили в компании.

В Украине – четыре действующих атомных электростанции (Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая) с 15 энергоблоками типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). Как отмечает “Энергоатом”, Запорожская АЭС – самая большая в Европе.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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