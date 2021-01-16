Германия передала России протоколы допроса Навального

16.01.2021, 12:40, Новости дня

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Федеральное ведомство по делам юстиции Германии ответило на четыре правовых запроса России по делу об отравлении оппозиционного российского политика Алексея Навального, проинформировал представитель министерства юстиции агентство DPA, его цитирует “Немецкая волна”.

Ответы, по словам представителя минюста, даны в таком виде, насколько это сейчас возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права.

Германия ответила на все запросы России, уточнил он. В частности, переданы протоколы допроса Навального. При этом никакой медицинской информации РФ не передавали, так как Навальный не дал на это согласие. Это данные, которые подлежат особенно строгой защите в Германии, пояснил представитель минюста. Он также сказал, что врачей, которые лечили оппозиционера, не допрашивали – они должны хранить врачебную тайну.

В минюсте Германии ожидают, что Россия теперь “незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального”.

Все необходимые данные для того, чтобы открыть дело, такие как пробы крови, ткани и одежды Навального, находятся в распоряжении России, подчеркнул представитель министерства.

13 января Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым, а потому готов возвращаться в Москву и уже купил билеты. В тот же день стало известно, что с 29 декабря 2020 года он находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что “предпримет все действия” по задержанию оппозиционера.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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