Руни завершил карьеру футболиста

16.01.2021, 12:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бывший нападающий сборной Англии по футболу и клуба “Манчестер Юнайтед”, 35-летний футболист Уэйн Руни завершил карьеру.

Как сообщил официальный сайт клуба “Дерби Каунти”, Руни был официально назначен его главным тренером, подписав контракт на два с половиной года – до лета 2023-го.

Футболист присоединился к клубу в январе 2020 года, был на позиции играющего тренера. С конца ноября исполнял обязанности главного тренера.

Профессиональную карьеру Руни начал в 16 лет в “Эвертоне”. В составе “Манчестер Юнайтед” пять раз становился чемпионом Англии, в 2008 году вместе с клубом выиграл Лигу чемпионов.

Карьеру в сборной Англии Руни завершил в 2017 году. Он является лучшим бомбардиром национальной команды, забив 53 гола в 119 матчах.

—