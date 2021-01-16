 

Руни завершил карьеру футболиста

16.01.2021, 12:40, Новости дня
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Бывший нападающий сборной Англии по футболу и клуба “Манчестер Юнайтед”, 35-летний футболист Уэйн Руни завершил карьеру.

Как сообщил официальный сайт клуба “Дерби Каунти”, Руни был официально назначен его главным тренером, подписав контракт на два с половиной года – до лета 2023-го.

Футболист присоединился к клубу в январе 2020 года, был на позиции играющего тренера. С конца ноября исполнял обязанности главного тренера.

Профессиональную карьеру Руни начал в 16 лет в “Эвертоне”. В составе “Манчестер Юнайтед” пять раз становился чемпионом Англии, в 2008 году вместе с клубом выиграл Лигу чемпионов. 

Карьеру в сборной Англии Руни завершил в 2017 году. Он является лучшим бомбардиром национальной команды, забив 53 гола в 119 матчах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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