 

Новый кроссовер Geely на базе Volvo представят в апреле

16.01.2021, 11:56, Новости дня
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Китайская компания Geely поделилась снимками полного размерного кроссовера, который проходит под кодовым индексом KX11.

Указанная модель построена на той же архитектуре, что и многие модели шведского бренда Volvo. Официальный выход транспортного средства состоится в рамках приближающегося автосалона, который состоится в Шанхае в апреле текущего года. По внешнему виду распознать новую модель можно по бамперам, решетке радиатора, светодиодным фарам.

В салоне предусмотрели цифровую приборную панель, а также виртуальные экраны. Под капотом кроссовера установлен гибридный силовой агрегат, который выдает 190 л.с. мощности. Также покупателям будет предложен 1,5-литровый мотор на 177 л.с. мощности.



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