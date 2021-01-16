Mitsubishi определились с датой выхода нового Outlander

16.01.2021, 11:56, Новости дня

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Японская марка Mitsubishi в настоящее время готовит к выходу обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander.

Также производитель раскрыл дату презентации транспортного средства, скрывая основные особенности и характеристики паркетника. Некоторые источники предполагают, что выход Outlander состоится уже в следующем месяце в рамках одного из автосалонов в США. Кроме того, публике уже доступны тизерные изображения, раскрывающие внешний вид новой модели.

Ряд специалистов предположили, что новинка имеет сходства с концептуальной моделью Mitsubishi Engelberg Tourer ,показанной в минувшем году. В данном случае могут применить 2,5-литровый бензиновый мотор, который выдает 190 л.с. мощности.