Выход России из Договора по открытому небу — удар по отношениям с НАТО

16.01.2021, 10:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Следом за США из Договора по открытому небу теперь выходит и Россия. По замечанию немецкого телеканала N-TV, это удар для отношений между Кремлём и НАТО, потому что это единственное соглашение, регулирующее разведывательные полёты над территориями других государств, и один из столпов доверия между Россией и трансатлантическим альянсом.



Reuters

Договор по открытому небу на протяжении многих лет регулировал военные разведывательные полёты над территориями определённых государств, напоминает немецкий телеканал N-TV. Однако теперь из него следом за США выходит РФ — и это «удар для отношений между Кремлём и НАТО».

После выхода США и РФ из договора важнейшее соглашение о международных разведывательных полётах оказывается на грани прекращения. Вашингтон не принял предложения Москвы о сохранении договора, сообщили в российском МИД. Поэтому теперь РФ начинает процедуру выхода из соглашения. С точки зрения российской стороны, США вышли из договора, обосновав этот шаг надуманными обвинениями.

Выход Вашингтона из важного для НАТО договора был осуществлён в ноябре. Тогда же о прекращении своего участия в соглашении сказала и Россия. Однако ядерная держава до последнего не теряла надежды на то, что договор ещё удастся спасти.

Договор по открытому небу был заключён в 1992 году и вступил в силу в 2002 году, напоминает немецкий телеканал. Соглашение позволяет участвующим в нём странам ежегодно совершать определённое количество согласованных разведывательных полётов над частями других государств.

Администрация американского президента Дональда Трампа ещё в конце мая объявила о том, что США выйдут из соглашения. Основанием для этого шага Вашингтон назвал нарушения договора со стороны Москвы. Заявление США вызвало на международном уровне беспокойство и неуверенность, потому что Договор по открытому небу считается одним из столпов доверия между государствами НАТО и Россией.

По словам российского президента Владимира Путина, США даже не объяснили, почему они решили покинуть договор. Страны НАТО всё равно могли продолжать совершать полёты над российской территорией и передавать американцам полученные таким путём сведения. Россия, напротив, больше не могла получать данные, касающиеся американской стороны, подчеркнул Владимир Путин и призвал Запад к честному диалогу.

Как отмечает N-TV, позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условия для того, чтобы РФ осталась в договоре. 12 ноября он потребовал от стран НАТО письменного обязательства не передавать никакие данные США после совершения разведывательных полётов над территорией России. Он также предостерёг партнёров по договору от уступок требованиям США не разрешать РФ совершать полёты над американскими военными базами на территории Европы. В Москве подчеркнули, что это является грубым нарушением договора.

Возможность продолжать наблюдения за действиями американцев, например в Польше или Германии, оставалась для РФ привлекательной, благодаря чему Москва, несмотря на серьёзные сомнения, поначалу оставалась в соглашении.

За выходом из Договора по открытому небу может последовать ещё более тяжкий удар: будущее последнего крупного соглашения по ядерному оружию СНВ-III ещё не решено. Договор истечёт в феврале 2021 года, если РФ и США не договорятся о его продлении. РФ всегда этого требовала — но пока без заметного успеха, отмечает немецкий телеканал.

Как напоминает N-TV, СНВ-III ограничивает ядерные арсеналы обеих стран. Байден в прошлом высказывался за продление договора, но после его вступления в должность 20 января для этого останется мало времени. Если соглашение истечёт, впервые за десятилетия не будет больше никакого договора, ограничивающего арсеналы стратегических вооружений, подчёркивается в материале.