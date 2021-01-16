Эксперт призвал российский IT-бизнес воспользоваться антимонопольной схваткой в ЕС

16.01.2021, 9:11, Новости дня

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«Отечественные цифровые сервисы и компании должны стараться выходить на международные рынки, а государство в этом должно оказывать им всяческое содействие. Наш IT-экспорт обладает значительными перспективами, включая европейское направление», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Сергей Плуготаренко, комментируя конфликт властей Евросоюза и американских интернет-монополий.

«В качестве и востребованности наших IT-сервисов и их конкурентности сомневаться не приходится. Это было продемонстрировано многими нашими онлайн-игроками еще до 2014 года», – считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

«В принципе, цифровая экономика все еще глобальна, и в ней действуют в первую очередь экономические законы – конкуренция, востребованность продукта, маркетинг, пользовательские предпочтения. Поэтому наращивание присутствия наших IT-компаний в других регионах и юрисдикциях должно происходить не из-за антимонопольных кампаний в этих регионах, а в рамках рыночных механизмов», – отметил он.

С другой стороны, посетовал собеседник, «неконкурентные» условия в ряде стран уже созданы – вопреки принципам глобальной свободной цифровой экономики. «Геополитика и санкции, негласные «антирекомендации» не сотрудничать с IT-компаниями из определенных стран – все это накладывает ограничения на рыночные принципы, – считает глава РАЭК. – Поэтому все средства хороши, и российским IT-компаниям имеет смысл воспользоваться еще и преимуществами нынешней антимонопольной кампании».

«Хотя Евросоюз – потенциально близкий нам экономический партнер, его цифровая ментальность также ближе к нашей, чем американская или азиатская, но нам не стоит обольщаться и возлагать особые надежды на европейские рынки», – предупредил он. «Как бы сложно это ни выглядело, нашим IT-компаниям необходимо выходить на рынки Азии, искать возможные ментальные и потребительские пересечения именно с азиатскими странами, – убежден глава РАЭК. – За этими рынками будущее. Тем, кто сможет на них закрепиться, будет легче конкурировать с глобальными игроками в перспективе 10–20 лет».

Чтобы защитить интересы IT-индустрии внутри страны и избежать западноевропейских ошибок на этом направлении, эксперт призывает и власти, и менеджмент самих IT-компаний присмотреться к опыту цифровизации Южной Кореи, Индии, Малайзии, изучить, как онлайн-игроки этих стран готовили экспансию на рынки других стран.

Напомним, в декабре Еврокомиссия подготовила два законопроекта – Акт о цифровых сервисах и Акт о цифровых рынках. В них прописана ответственность интернет-платформ за нарушение конкуренции и дискриминацию в Сети: штрафы до 10% от годового мирового оборота компании и структурное разделение бизнеса через принуждение компании к продаже активов, интеллектуальной собственности или брендов. Законопроекты стали ответом на совместное письмо 165 компаний и отраслевых предприятий зампреду Еврокомиссии, еврокомиссару по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрете Вестагер с призывом наказать Google за недобросовестную конкуренцию на рынке онлайн-поиска.

В нарушении антимонопольного законодательства ЕС и препятствовании конкуренции также был обвинен американский интернет-ретейлер Amazon. Еврокомиссия заявила, что сервис «систематически собирает непубличную информацию делового характера от независимых продавцов, торгующих на платформе Amazon, и использует ее для развития собственного розничного бизнеса, который напрямую конкурирует с независимыми продавцами», пишет «Коммерсантъ».

Российские компании, в первую очередь «Яндекс», в последние годы уже активно пытаются выйти на различные рынки Евросоюза. Например, в 2018 году российский гигант поставил европейским ретейлерам 40 тыс. «умных колонок» своего производства, всего же было «отгружено» 280 тыс. таких устройств. Год назад стало известно, что Яндекс планирует запустить сервис каршеринга электромобилей в Европе. Компания планировала начать тестировать сервис с 1 тыс. электромобилей в одном из европейских городов. При этом, как отмечал генеральный директор компании Аркадий Волож, в 2018 году «Яндекс.Драйв» занимал второе место в Европе по размеру автопарка.

Полгода назад на аукционе Google российская компания добилась очередного успеха – по итогам аукциона ей удалось стать альтернативным провайдером поиска на Android-устройствах в восьми европейских странах: Болгарии, Венгрии, Греции, Латвии, Кипре, Португалии, Румынии, Эстонии. Год назад «Яндекс» уже получил такую возможность в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии и Польше.