В РФ создали новую технологию производства брони для танков

16.01.2021, 5:40, Новости дня

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Важное изобретение сделали исследователи из Брянского государственного технического университета. Они предлагают при изготовлении танковой брони использовать проволоку. Технологию оценили производители боевых машин.

Как отмечают разработчики, используя проволоку, можно намного уменьшить затраты для изготовления листов брони. При этом она не только не становится слабее, а наоборот, может выдержать более сильные удары снарядов.

О том, почему так происходит, разработчики предпочитают умалчивать. Все-таки речь идет о военной технике и технологиях, которые следует держать в секрете. Известно лишь, что результат оказался положительным во всех отношениях. Вероятно, технология найдет применение в реальном производстве.