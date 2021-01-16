Настанет момент, когда леса будут больше поглощать кислорода, чем выделять

16.01.2021, 5:40, Новости дня

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По мнению ученых, через двадцать или тридцать лет, если процесс глобального потепления будет происходить теми же темпами, можно ожидать прохождения порога, после которого огромные лесные массивы станут больше поглощать кислорода, нежели выделять.

Как поясняют специалисты, у одной группы деревьев фотосинтез достигает максимального значения при температуре плюс 18 градусов по Цельсию, у другой – при плюс 28 градусов. Из первых состоит тайга, из вторых – тропические леса.

С повышением температуры воздуха фотосинтез замедляется, зато происходит больше лесных пожаров, да и сами деревья выделяют больше углекислого газа. На определенном этапе леса перестают быть «легкими планеты». Тогда концентрация углекислого газа в атмосфере начинает увеличиваться быстрее.