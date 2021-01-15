 

Huawei установит операционную систему HarmonyOS на 300 миллионов устройств

15.01.2021, 18:00, Новости дня
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О планах Huawei по распространению своей операционной системы сообщил топ-менеджер китайской компании Ван Чэнлу. По его словам, только в этом году HarmonyOS будет установлена на 300 миллионов различных мобильных устройств, выпускаемых под знаменитым брендом.

Он также опроверг слухи о том, что HarmonyOS на самом деле является всего лишь копией «Андроида». Это в действительности достойная альтернатива программному обеспечению, к которому Huawei за последнее время потерял доступ из-за американских санкций.

HarmonyOS предназначена не только для смартфонов и планшетов. Операционка вполне подходит и для систем умного дома, уточнил Ван Чэнлу. И это только первые смелые шаги Huawei на рынке сложных программных продуктов.



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