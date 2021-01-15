 

Компания TSMC отчиталась о выручке за четвертый квартал прошлого года

15.01.2021, 18:00, Новости дня
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Тайваньская компания TSMC опубликовала отчет о продажах выпущенной продукции за четвертый квартал прошлого года. Согласно имеющимся данным, выручка составила 12 миллиардов 680 миллионов американских долларов.

В планах компании существенно увеличить данный показатель. Поможет в этом переход на новые технологии и выпуск инновационных устройств. В частности, TSMC большие надежды полагает на техпроцесс 3 нм, к которому компания успешно движется.

По данным статистики TSMC, выручка за четвертый квартал оказалась на 22% выше, чем за аналогичный период 2019 года. Каждый пятый доллар заработан благодаря выпуску продукции по техпроцессу 5 нм. Речь идет о чипсетах, говорят представители компании.



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