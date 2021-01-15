 

В “Укрэнерго” заявили, что не планируют веерные отключения

15.01.2021, 17:52, Новости дня
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Пресс-служба “Укрэнерго” 15 января сообщила, что в Украине не планируются веерные отключения электроэнергии.

“В течение 16–20 января, согласно прогнозу, ожидается значительное снижение среднесуточной температуры воздуха по всей территории Украины в среднем до -17 °С. Это обстоятельство вызывает сезонное увеличение объемов потребления электрической энергии, которое в пиковые часы суток может расти на величину до 3000 МВт и в целом достигать 25 тыс. МВт. Для прохождения этого сложного периода “Укрэнерго” определило ряд мер для балансировки энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов потребления”, – говорится в сообщении.

Как отметили в национальной энергетической компании, сейчас планируется увеличение производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС, а также повышение уровня нагрузки тепловых электростанций.

Помимо этого, сегодня в работу был включен пятый энергоблок Запорожской АЭС, а работа первого энергоблока продолжена до 22 января.

“Таким образом, в ближайшие восемь суток Запорожская АЭС сможет работать шестью блоками на общей мощности 5600 МВт… Несмотря на появление в прессе публикаций о якобы возможности введения графика аварийных отключений (так называемых “веерных отключений”), сообщаем, что такие меры пока не планируются”, – подчеркнули в “Укрэнерго”.

Вместо этого предусмотрено снижение мощности потребления отдельными промышленными предприятиями, где это возможно без нарушения их технологических процессов.

Сегодня нардеп от “Батьківщини”, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявил, что знергоблоки тепловых электростанций государственной компании “Центрэнерго” остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах, в связи с чем планируются веерные отключения электроэнергии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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