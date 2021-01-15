В Америке оправдали человека, 26 лет просидевшего в камере смертников

15.01.2021, 17:52, Новости дня

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Американец Эдди Ли Ховард, проведший 26 лет в камере смертников, на прошлой неделе был оправдан Верховным судом штата Миссисипи, пишет The New York Times.

Мужчина был обвинен в убийстве 84-летней Джорджии Кемп.

Обвинители уверяли, что Ховард виновен из-за якобы совпадения следов укусов на теле погибшей с зубами подозреваемого. Защита мужчины утверждала, что это доказательство косвенное, и заявляла, что расследование предвзято.

Пересмотр дела по ходатайству защиты начался в 2020 году. Было доказано, что ДНК, обнаруженное на месте преступления, не принадлежало Ховарду. На прошлой неделе Ховард был оправдан судом.

Мэри Буш, которая выступала в качестве свидетеля-эксперта по делу в 2016 году, пояснила, что ранее метод идентификации по следам укусов считался научно достоверным. Но с тех пор этот метод подвергся критике со стороны экспертов, которые сочли его неэффективным. По ее словам, поскольку человеческая кожа эластична, следы укусов легко деформируются, поэтому без ДНК достоверно идентифицировать кого-то таким образом невозможно.

Сам освобожденный американец говорит, что постарается вернуться к прежней жизни и хотел бы продолжить работать поваром в ресторане.

По данным проекта “Невиновность”, по меньшей мере 26 человек в Соединенных Штатах с 1989 года были неправомерно осуждены на основании использования следов укусов в качестве улики.

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