В Литве посчитали концерты Киркорова и Шуфутинского инструментами мягкой пропаганды России

15.01.2021, 17:52, Новости дня

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о создании рабочей группы, которая будет решать можно ли расширить так называемые “черные списки” невъездных в страну. Об этом сообщил литовский портал Delfi 15 января.

Такое решение приняли после того, как компании, планировавшие концерты российских певцов Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в Литве, получили субсидии за несостоявшиеся мероприятия, отметил портал.

Литва должна видеть ясное юридическое основание, в соответствии с которым людей рекомендуют внести в список невъездных на территорию тех или иных стран, сказал министр.

В этой связи глава парламентского комитета иностранных дел Жигимантас Павиленис сказал, что исполнителям, которые в своем творчестве используют мягкую пропаганду, надо запретить приезд в Литву.

Российское агентство ТАСС уточнило, что имена Киркорова и Шуфутинского упоминаются прежде всего в связи с тем, что организаторы их гастролей в Литве, которые не состоятся из-за эпидемии коронавируса, получили компенсацию в размере около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов.

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