 

“Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно”. Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов

15.01.2021, 17:52, Новости дня
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Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта “МастерШеф” на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 13 января опубликовал в Instagram рецепт приготовления кремовых фланов.

“Когда хочется чего-то сладенького, лучше всего приготовить самостоятельно. Тем более, что у меня есть простой рецепт непревзойденного десерта!” – анонсировал Хименес-Браво.

Для приготовления фланов понадобится 100 г сливочного сыра, ⁣⁣⁣200 г сгущенного молока, 125 мл смеси из молока с жирностью 3,2% и сливок с жирностью 30%,  50 г сахара, половина столовой ложки ванильного экстракта, два яйца и три столовые ложки вареного сгущенного молока, а также индивидуальные формы для выпекания.

“В каждую форму добавьте по три столовые ложки вареной сгущенки и отставьте. Смешайте все остальные ингредиенты в емкости до однородной массы⁣. Заполните формы смесью до половины. Поместите их в емкость и залейте водой так, чтобы она окружила формы”, – описал процесс приготовления судья “МастерШеф”. 

Выпекать фланы необходимо в течение 50 минут при температуре 180 °С. Перед подачей на стол десерт должен остыть и настояться в течение ночи.

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Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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