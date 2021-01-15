Названо число безработных в России

15.01.2021, 17:14, Новости дня

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В РФ официально зарегистрировано более 2,7 млн безработных граждан, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

«По оперативным данным, в службах занятости на 15 января 2021 года официально зарегистрировано 2 млн706 тыс. безработных граждан», – передает ТАСС сообщение министерства.

Напомним, правительство РФ сохранило повышенный размер максимального пособия по безработице на 2021 год в размере 12 тыс. 130 рублей.

По данным Росстата, реальные зарплаты (за вычетом инфляции) в РФ выросли в октябре 2020 года на 0,5% в годовом выражении после роста на 2,2% в сентябре.