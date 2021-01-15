В РФ предложили, чем компенсировать прекращение полетов по ДОН

15.01.2021, 17:14, Новости дня

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Отсутствие наблюдательных полетов, которые проходили в рамках Договора по открытому небу (ДОН), РФ может компенсировать наращиванием возможностей спутниковой разведки, а также за счет деятельности СВР и ГРУ, сообщил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Коротченко заявил, что «в практическом плане для РФ очень важно компенсировать отсутствие инспекционных полетов над территориями иностранных государств, в частности государств-членов НАТО, усилением возможностей в области ведения всех видов космической разведки, и, прежде всего, оптико-электронной и радиотехнической», передает РИА «Новости».

По его мнению, это позволит заблаговременно реагировать на планы военного строительства и модернизации вооруженных сил тех стран, которые РФ относит к числу потенциальных противников.

Кроме того, необходимо нарастить «возможности получения информации о планах и замыслах иностранных государств и другими методами, реализуя возможности СВР РФ и Главного управления Генерального штаба ВС РФ (известного, как ГРУ)».

«США уничтожили этот договор, выйдя из него первыми, поэтому в данном случае РФ просто фиксирует сложившийся статус-кво, что договор больше не работает и действовать не будет. Вина за это полностью лежит на стороне Вашингтона», – добавил Коротченко.

Ранее МИД заявил, что Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что вина за прекращение действия Договора по открытому небу целиком и полностью лежит на Вашингтоне и его союзниках по НАТО.

Напомним, 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел.

В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты РФ над американскими объектами в Европе.