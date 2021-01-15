Во втором квартале Intel начнет выпуск процессоров 5 нм

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15.01.2021, 17:06, Новости дня
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Образовавшееся технологическое отставание от конкурентов компания Intel намерена ликвидировать в ближайшее время. Как стало известно, во втором квартале текущего года стартует выпуск процессоров по технологии 5 нм.

При этом производитель отдаст на аутсорсинг от 15 до 20% микросхем и процессоров, сообщает источник. Выполнять заказы будут компании TSMC и UMC.

По техпроцессу 5 нм во втором квартале начнут выпускать процессоры Core i3. Они останутся одними из самых современных на рынке достаточно длительное время, отмечают эксперты. Как минимум, TSMC планирует запустить 3-нм производство не ранее третьего или четвертого квартала будущего года. Ранее Intel запускал техпроцессы 10 нм и 7 нм.



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