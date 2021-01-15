Умер российский актер Воробьев

15.01.2021, 15:10, Новости дня

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Умер 58-летний российский актер Александр Воробьев. Об этом 15 января сообщили на странице театра “Табакерка” в Instagram.

“Вся актерская жизнь Александра Петровича связана с “Табакеркой”. (…) Артист создал на нашей сцене множество замечательных ролей. (…) Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Петровича. Его уход – большое горе для всех нас”, – говорится в посте.

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Публикация от tabakov.ru (@teatr_tabakova)

14 февраля актеру исполнилось бы 59 лет.

Причина смерти не указывается.

Александр Воробьев известен по ролям в фильмах и сериалах “Участок”, “Лето волков”, “Исчезнувшие”, “День дурака”, “Громовы. Дом Надежды”.

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