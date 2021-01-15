Ученые узнали, как мировой океан пережил потепление 56 миллионов лет назад

15.01.2021, 13:30, Новости дня

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Новые исследования показывают, что уровни кислорода в древних океанах были на удивление устойчивыми к изменению климата. Ученые использовали геологические образцы для оценки кислорода в океане в период глобального потепления 56 миллионов лет назад и обнаружили «ограниченное расширение» аноксии (отсутствие кислорода) на морском дне, сообщает портал phys.org.

Глобальное потепление – как прошлое, так и настоящее – уменьшает уровень кислорода в океане, но новое исследование предполагает, что потепление на 5°C в палеоценовый эоценовый термальный максимум (ПЭТМ) привело к аноксии, которая покрыла не более 2% мирового морского дна. Однако условия нашего времени отличаются от ПЭТМ – сегодняшние темпы выбросов углерода намного выше, к тому же мы увеличиваем загрязнение океанов химическими веществами – и то, и другое может привести к более быстрой и обширной потере кислорода. Исследование проводилось международной командой, в которую входили исследователи из Швейцарского федерального технологического института Цюриха (ETH Zurich), университета Эксетера и Лондонского университета Royal Holloway.

«Хорошие новости заключаются в том, что система Земли была устойчивой к деоксигенации морского дна 56 миллионов лет назад, несмотря на выраженное глобальное потепление», – сказал ведущий автор доктор Мэтью Кларксон из ETH Zurich. «Однако есть причины, по которым сегодня все иначе. В частности, мы думаем, что в палеоцене атмосферный кислород был выше, чем сегодня, что сделало бы аноксию менее вероятной. Кроме того, в результате деятельности человека в океан попадает больше химических веществ из-за удобрений и загрязнения, что может вызвать потерю кислорода и ускорить ухудшение состояния окружающей среды».

Чтобы оценить уровни кислорода в океане во время ПЭТМ, исследователи проанализировали изотопный состав урана в океанических отложениях, который отслеживает концентрации кислорода. Удивительно, но они почти не изменились во время ПЭТМ. Это устанавливает верхний предел возможного изменения уровня кислорода в океане. Компьютерное моделирование, основанное на результатах, предполагает максимальное десятикратное увеличение площади морского дна, лишенного кислорода, что составляет не более 2% от площади дна мирового морского. Это все еще значительно, примерно в десять раз больше, чем современная аноксия, и в некоторых частях океана имели место явно пагубные воздействия и исчезновения морской жизни.

Соавтор, профессор Тим Лентон, директор Института глобальных систем в Эксетере, отмечает: «Это исследование показывает, как устойчивость климатической системы Земли менялась с течением времени. Отряд млекопитающих, к которому мы принадлежим, – приматы – возник из ПЭТМ. К сожалению, поскольку мы, приматы, эволюционировали в течение последних 56 миллионов лет, похоже, что океаны стали менее устойчивыми. Хотя океаны оказались в прошлом более устойчивыми, чем мы думали, ничто не должно отвлекать нас от насущной необходимости сокращения выбросов и преодоления климатического кризиса сегодня».

Статья, опубликованная в журнале Nature Communications, озаглавлена: «Верхние пределы степени аноксии морского дна во время ПЭТМ от изотопов урана».