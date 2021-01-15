 

Sky News – Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из «Один дома — 2»

15.01.2021, 13:26, Новости дня
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Актёр Маколей Калкин поддержал инициативу ряда пользователей Twitter об удалении Дональда Трампа из фильма «Один дома — 2», пишет Sky News. Калкин написал «браво» в ответ на твит одного пользователя, вырезавшего Трампа из короткого фрагмента фильма, а также поддержал идею другого пользователя, предложившего заменить Трампа на 40-летнего Калкина.


Reuters

После постоянной блокировки аккаунта Дональда Трампа в Twitter в сети появились предложения о том, чтобы вырезать президента США из фильма «Один дома — 2», пишет Sky News. Теперь же призывы вырезать Трампа из фильма поддержал и сыгравший в нём главную роль актёр Маколей Калкин.

Как напоминает издание, в одной из сцен «Один дома — 2» герой Калкина по имени Кевин спрашивает Трампа, как пройти в вестибюль отеля New York Plaza, которым Трамп на тот момент владел.

В минувшую среду Калкин ответил на два твита, посвящённых этому моменту из фильма, пишет Sky News. В одном из них написано «петиция на замену Трампа в «Один дома — 2» на 40-летнего Маколея Калкина». Отвечая на твит, Калкин написал «продано». Калкин также написал «браво» в ответ на твит, в котором пользователь удалил Трампа из сцены фильма, сделав его невидимым.

Как отмечает Sky News, в интервью, посвящённому 30-летию первой части «Один дома», режиссёр фильма Крис Коламбус рассказал, что Трамп «продавил» свою эпизодическую роль во втором фильме. По словам режиссёра, Трамп разрешил съёмочной команде снять сцену фильма в вестибюле New York Plaza только в том случае, если сам он появится в фильме.

Sky News напоминает, что в 2019 году канадский телеканал CBC вырезал сцену с Трампом из фильма: президент США тогда назвал это решение «жалким». При этом представитель CBC заявил о том, что сцена с Трампом была вырезана не по политическим причинам, а лишь с целью сократить фильм. 



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