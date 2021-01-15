Rzeczpospolita – власти Польши хотят сказать нет незаконной цензуре в соцсетях

15.01.2021, 13:26, Новости дня

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В течение нескольких недель в Польше будет готов законопроект о защите свободы слова, в котором главный упор будет делаться не на быстрое удаление контента, а на отсутствие чрезмерной цензуры, так как пользователи смогут отстаивать свои права в суде, говорит госсекретарь Министерства юстиции Польши Себастьян Калета. Он раскритиковал блокировку аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях, называя её началом процесса введения цензуры в США.



Reuters

Согласно проекту нового польского закона о защите свободы слова, одним из авторов которого выступает госсекретарь Министерства юстиции Польши Себастьян Калета, сайты социальных сетей не смогут удалять контент и блокировать учётные записи пользователей, если они не будут нарушать польское законодательство. Более того, если контент будет удалён или учётная запись заблокирована, пользователь сможет пожаловаться на сайт, а также в суд. «Удаление законного контента будет напрямую нарушать польское законодательство. Это положение должны будут соблюдать платформы, действующие в Польше», — рассказывает в интервью изданию Rzeczpospolita Себастьян Калета. Он надеется на то, что окончательный вариант законопроекта будет готов в ближайшие несколько недель.

В новом польском законопроекте главный упор делается не на быстрое удаление контента, а на отсутствие чрезмерной цензуры, так как пользователи смогут отстаивать свои права в соответствующих государственных органах. Госсекретарь рассказывает, что в некоторых странах, например в Германии, законы служат для удаления контента, который может быть признан незаконным, в данном случае министром юстиции. «В наших предложениях мы не предусматриваем таких полномочий для министра юстиции Польши», — добавляет он.

Однако польская общественность не одобрила идею создания специального суда для рассмотрения таких дел. «Я считаю это не угрозой, а преимуществом. Подобные специализированные суды действуют и в других сферах, и их хвалят за согласованность в вынесении приговора», — объясняет Калета.

В интервью была затронута также тема последних событий в США, когда аккаунты в соцсетях президента Дональда Трампа были заблокированы. «Я думаю, что то, что произошло в США, ставит под угрозу свободу слова, очень сильно её ограничивает. То, что произошло в США, — беспрецедентная ситуация. И её результат можно прямо-таки назвать цензурой», — говорит госсекретарь Министерства юстиции Польши.

«Я думаю, что решение владельца Facebook было и по-прежнему остаётся чрезмерным. Это скорее повод для введения цензуры в США. Мы помним времена, когда в США горели города, вспыхивали беспорядки после смерти Джорджа Флойда», — добавляет он.

Он напомнил, что и в Польше публиковался контент, полный ненависти, связанный с Национальной женской забастовкой, а также имели место публикации частных адресов судей или политиков в социальных сетях. «В этих случаях Facebook не вмешивался, в то время как публикация этих данных была явным нарушением закона», — резюмирует Калета.