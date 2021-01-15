 

“Теперь жду звонка соседей”. Билык заявила, что во время ее крика в доме прорвало трубу

15.01.2021, 13:22, Новости дня
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В доме украинской певицы Ирины Билык лопнула труба. Об этом она рассказала 14 января в Instagram.

“Так громко крикнула, что лопнула труба и побежала вода. Теперь жду звонка соседей. Как думаете, это случайность или все-таки моя непредсказуемая энергетика?” – написала она.

Билык сопроводила публикацию архивным фото, на котором запечатлена с микрофоном в руках и широко открытым ртом во время исполнения песни.

“Просто роковая женщина, все понятно”, – ответили певице фолловеры.

“Конечно, ваша сумасшедшая энергетика”, – отреагировали на публикацию подписчики.

Певица не уточнила, чем закончилось происшествие.

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Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Ирина Билык окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. С детства занималась музыкой. В 1990 году выпустила первый альбом “Кувала зозуля”. Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году Билык была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки. Она обладательница ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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