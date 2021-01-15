 

Россия запретила поставки овощей из двух областей Казахстана

15.01.2021, 12:44, Новости дня
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Россельхознадзор с 18 января вводит ограничения на поставки в Россию томатов и перца из Алматинской и Актюбинской областей Казахстана из-за выявления в них вирусов, говорится в сообщении ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 18 января 2021 года запрещает поставки в Россию плодов томатов и перцев из Алматинской и Актюбинской областей Республики Казахстан. Ранее в свежих томатах, поступивших на территорию РФ из указанных казахстанских областей, был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)) – объект, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера», – передает ТАСС сообщение ведомства.

21 декабря Россельхознадзор направил в адрес Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан нотификацию о выявлении в продукции опасного вируса.

28 декабря в ходе переговоров российское ведомство дополнительно уведомило казахстанскую сторону о сложившейся ситуации и попросило предоставить результаты расследования и информацию о принятых мерах для недопущения поставок в Россию зараженной опасными вирусами продукции. Однако, как заявили в Россельхознадзоре, до настоящего времени реакции с казахстанской стороны не последовало.

«Ограничения на поставки томатов и перца из двух областей Казахстана вводятся в целях предотвращения заноса и распространения коричневой морщинистости плодов томата на территории России», – заключили в Россельхознадзоре.



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