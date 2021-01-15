SCMP – «успех зависит от прозрачности китайских властей» — миссия ВОЗ прибыла в Ухань для расследования происхождения пандемии

15.01.2021, 12:32, Новости дня

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Группа из 10 специалистов ВОЗ прибыла в Китай для изучения обстоятельств обнаружения коронавируса и выяснения причин происхождения пандемии, пишет South China Morning Post. Как отмечают наблюдатели, во многом успех миссии будет зависеть от того, насколько Пекин будет вмешиваться в расследование — будет ли ограничивать контакты экспертов или выборочно предоставлять данные, чтобы подтвердить свои заявления о невиновности КНР.



Reuters

Спустя несколько месяцев планирования, переговоров и подготовки в четверг 14 января группа из 10 специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в город Ухань провинции Хубэй в центральном Китае для изучения происхождения коронавируса, пишет South China Morning Post.

По данным китайского государственного новостного агентства Xinhua, эксперты ВОЗ будут работать совместно с учёными из КНР. Главная задача исследователей — разобраться, как жители Ухани, где впервые был обнаружен COVID-19, заразились неизвестным ранее вирусом, который впоследствии передался десяткам миллионов людей по всему миру.

Как напоминает издание, вопрос о происхождении коронавируса стал почвой для политического конфликта, поскольку США попытались возложить вину за пандемию на Китай. Пекин же подчёркивает, что вирус мог появиться и не в КНР, а просто был обнаружен там.

Именно в такой напряжённой атмосфере предстоит работать команде ВОЗ, состоящей из эпидемиологов, вирусологов, врачей и ветеринарных хирургов. Как предполагается, коронавирусом люди заразились от животных — эксперты должны будут понять, как это произошло. «Это важно не только для понимания COVID-19, но и для будущего обеспечения международной безопасности в сфере здравоохранения, а также для выработки механизмов контроля новых болезней, которые могут спровоцировать пандемии», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Специалисты отмечают, что благодаря этой работе эксперты получат доступ к материалам, собранным, но пока ещё не обнародованным их китайскими коллегами. Эта инициатива может помочь установить стандарты международного сотрудничества в период политизированного кризиса здравоохранения, но многое будет зависеть от того, насколько китайская сторона готова обеспечить прозрачность.

«Текущая миссия будет считаться успешной, если она не только прольёт свет на механизм передачи вируса, но и поможет вернуть Китай, США и другие страны к подходу более научному и ставящему в приоритет общественное здравоохранение», — комментирует доцент Городского университета Гонконга Николас Томас. По его словам, это поможет «восстановить международное доверие» к системе глобального здравоохранения, но для этого необходим полный доступ к данным, собранным в самом начале пандемии.

По данным South China Morning Post, в команду ВОЗ входят специалисты из Австралии, Дании, Германии, Нидерландов, Катара, России, Великобритании, Соединённых Штатов и Вьетнама. Китайские власти рассказали, что сначала, согласно действующим правилам, иностранные эксперты должны будут провести какое-то время в карантине, работая по видеосвязи. Возглавляет делегацию специалист в сфере пищевой безопасности Питер Бен Эмбарек.

Как сказала ВОЗ, эксперты должны будут «верифицировать данные» китайских учёных и пообщаться с первыми пациентами, которым ставили диагноз COVID-19. Кроме того, специалисты поднимут медицинские записи, чтобы посмотреть, не были ли упущены какие-то случаи, изучат и задокументируют цепочки поставок и виды животных, продававшихся на птичьем рынке в Ухани, который связывают с самыми ранними известными случаями заражений.

«Им предстоит сложить воедино огромный пазл», — считает специалист по инфекционным заболеваниям из Национального университета Сингапура Дэйл Фишер, который входил в другую группу экспертов ВОЗ, приезжавших в Китай в феврале. «Может, в итоге у нас появится всего пара гипотез, может, уйдут годы на то, чтобы мы нашли то самое неизвестное животное — носитель вируса… Задача этой миссии заключается в том, чтобы наладить отношения, изучить всё в контексте, впервые всем собраться в одной комнате», — рассуждает Фишер.

Как считает эксперт в сфере здравоохранения и доцент Сиднейского университета Адам Камрадт-Скотт, изучение ранее собранных данных международными экспертами соответствует стандартным процедурам, заложенным схожими миссиями в предыдущие пандемии. «Главный вопрос заключается в том, в какой мере китайские власти будут вмешиваться в расследование, будут ли они ограничивать круг лиц, с которыми группа экспертов ВОЗ может общаться, или выборочно предоставлять данные, чтобы подкрепить свои ранее продвигаемые заявления о том, что вирус появился не в Китае», — подчёркивает австралийский специалист.

South China Morning Post обращает внимание, что Пекин неоднократно говорил о своей поддержке миссии международной команды ВОЗ и собственной роли в «плане международного научного сотрудничества с целью отслеживания происхождения» коронавируса. На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай «всегда демонстрировал открытость, прозрачность и ответственность» в работе по изучению происхождения COVID-19. Как добавляет издание, двое экспертов из команды ВОЗ пока попасть в Поднебесную не смогли из-за проблем c визами.

ВОЗ отмечает, что в зависимости от результатов расследования работа может продолжиться и в соседних с Китаем странах, в которых часто выявляются вирусы, родственные тем, которые вызывает COVID-19. Организация настаивает, что она не стремится найти виноватых, но хочет дойти до истины ради блага всего мирового сообщества.

«Должно быть так, что, когда команда ВОЗ будет уезжать из Китая, у неё не будет вопросов, которые остались бы без ответа. Этого будет ожидать мировое сообщество. В интересах всех людей докопаться до истины и понять, как началась эта пандемия», — считает Камрадт-Скотт.