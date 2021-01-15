Guardian – «имамам сказано молиться» — воды в Стамбуле осталось на полтора месяца

15.01.2021, 12:32, Новости дня

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Нехватка дождей вызвала в Турции сильнейшую за десятилетие засуху, которая грозит оставить крупнейшие города без воды в ближайшие месяцы, пишет The Guardian. По словам экспертов, власти страны уделяют мало внимания экологическим проблемам, а вместо дамб и водохранилищ развивают городскую инфраструктуру. Управление по делам религии даже проинструктировало имамов и их паству молиться о дождях в следующем месяце, пишет британское издание.



Reuters

Через несколько месяцев крупные турецкие города могут остаться без воды, а Стамбулу хватит запасов на 45 дней, пишет The Guardian со ссылкой на специалистов.

Как выяснила коллегия инженеров-химиков Турции, недостаточное количество осадков вызвало в стране самую сильную засуху за последнее десятилетие, которая угрожает лишить воды мегаполис с населением 17 миллионов человек. Мэр Анкары Мансур Яваш ранее в этом месяце заявил, что плотины и водохранилища обеспечат столицу водой на 110 дней. Следующие по списку крупнейшие турецкие города Измир и Бурса также испытывают проблемы с водой: их дамбы заполнены на 36% и 24% соответственно. В то же время фермеры в равнине Конья и провинции Эдирне на границе с Грецией и Болгарией предупреждают о неурожае зерновой культуры. Критически низкий уровень осадков во второй половине 2020 года подтолкнул Управление по делам религии призвать имамов и их паству молиться о дождях в следующем месяце.

Британская газета отмечает, что Турция является страной с дефицитом воды, где на душу населения приходится лишь 1345 м2 воды в год. С 1980-х страна пережила несколько засух из-за совокупности факторов: роста населения, индустриализации, роста городов и изменения климата. Турция долгое время уделяла приоритетное внимание экономическому росту, а не экологическим проблемам, и остаётся единственной кроме США страной «Большой двадцатки», которая ещё не ратифицировала Парижские соглашения по климату.

По словам преподавателя экологической политики из университета Сабанджи Умита Шахина, всем известно, что необходимо сохранять водохранилища, — они пригодятся в периоды засухи, которые становятся всё более продолжительными и тяжёлыми. Однако, например, в Стамбуле самые жизненно важные водохранилища, последние леса и сельскохозяйственные угодья отдали под проекты городского развития: новый аэропорт, новый мост через Босфор, связывающие его дороги и трассы, а также проект стамбульского водоканала. Шахин подчёркивает, что такая политика не может решить проблему Турции с засухой.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу от оппозиционной партии рассказал изданию, что плотина Мелен должна была обеспечить город водой до 2070 года, однако его администрация выяснила, что из-за проблем при строительстве окончание проекта отложено на несколько лет. Пока власти призывают жителей экономить воду: закрывать кран во время чистки зубов или бритья, а также устанавливать краны с малым расходом воды.

Чтобы избежать ограниченного доступа к воде в ближайшие месяцы, Турции срочно необходимо много дождей, пишет The Guardian. При этом даже непрерывного ливня до конца зимы может не хватить, чтобы спасти урожай зерновых в этом году.