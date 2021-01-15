Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 34
15.01.2021, 12:28,
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Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 34. Об этом 15 января сообщает BBC Indonesia.
26 человек погибли в округе Мамуджу и восемь человек в Маджене в Западном Сулавеси. Еще сотни пострадали.
Из-за землетрясения было отключено электричество, сотовая связь работает нестабильно. В Маджене повреждено не менее 300 домов.
Землетрясение произошло в шести километрах к северо-востоку от Маджене, Западный Сулавеси, сильные толчки длились пять – семь секунд. Ранее сообщалось о восьми погибших.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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