 

Экс-супруга Валерия Меладзе рассказала о жизни после развода с ним

15.01.2021, 12:28, Новости дня
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Бывшая жена российского артиста Валерия Меладзе Ирина Меладзе 13 января в Instagram заявила, что за семь лет ни разу не пожалела о разводе с певцом.

“Для меня никогда не имел значение “семейный статус”, а интересовало только качество отношений. И я ни разу не пожалела, что потеряла оный. Сегодня моя жизнь намного интереснее, чем когда-либо. Не бойтесь жить самостоятельно! Изменение условий жизни всегда открывает новые возможности! И главное – надо помнить, что ментальное здоровье наших детей формируется в результате наших жизненных установок”, – написала она.

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Публикация от Ирина Меладзе (@irinameladze_)

Ирина и Валерий Меладзе официально развелись 21 января 2014 года. В браке у пары родилось три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002).

В 2014 году Меладзе женился на Джанабаевой. Супруги воспитывают двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014).

Джанабаева была солисткой группы “ВИА Гра” с 2004-го по 2013 год. Сейчас певица строит сольную карьеру.

В ноябре 2020 года Меладзе признался, что познакомился с Джанабаевой, когда она пришла к нему устраиваться на работу.

“Сначала Альбина пришла ко мне работать в группу на бэк-вокал, и вот тогда у нас случился роман”, – заявил Меладзе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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