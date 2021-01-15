Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Signal и другие мессенджеры. Насколько они безопасны и надежны. Главное

15.01.2021, 12:28, Новости дня

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Facebook Messenger

Один из самых популярных бесплатных мессенджеров в мире, разработанный компанией Facebook Марка Цукерберга в 2008-м и существенно доработанный, включая мобильное приложение, в 2010 и 2011 годах.

По данным портала Statista, в 2020-м по всему миру насчитывалось свыше 1,69 млрд пользователей Facebook Messenger, хотя еще пять лет назад их было, по информации TechCrunch, почти в три раза меньше – 600 млн. Финансирование работы мессенджера осуществляется за счет рекламы, которая появляется в ленте пользователя.

Фото: depositphotos.com

В августе 2018 года агентство Reuters со ссылкой на свои источники передавало, что Министерство юстиции США через суд пыталось заставить Facebook изменить алгоритм шифрования Messenger, чтобы правоохранительные органы получили доступ к переписке и голосовым сообщениям фигурантов одного из уголовных дел. На момент рассмотрения дела в суде это было невозможно, поскольку общение в Messenger защищено сквозным шифрованием, которые делает содержание переписки или разговора доступным только его участникам.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме: ни материалов заседаний, ни позиций сторон в открытом доступе не было, а участники процесса информацию не комментировали. Исход судебного разбирательства, по сути, определял дальнейшее развитие всей отрасли мгновенного обмена сообщениями. В случае победы Минюста США могло быть отменено сквозное шифрование – технология, не позволяющая третьим лицам (например, спецслужбам или хакерам) читать чужие сообщения.

Минюст США суд проиграл, а в обществе очередной раз началось обсуждение проблемы обеспечения общественной безопасности, в том числе через доступ к личным мессенджерам подозреваемых, и защиты конфиденциальности пользователей.

Создатель Facebook Марк Цукерберг. Фото: Mark Zuckerberg / Facebook

Несмотря на то, что Facebook выиграл дело у Минюста, доверие к компании и к ее продуктам было серьезно подорвано скандалом с Cambridge Analytica. В начале 2018-го американские власти установили, что Facebook неоднократно использовал настройки, позволявшие передавать личную информацию пользователей без их ведома сторонним приложениям.

Самым резонансным случаем стало попадание данных о 87 млн пользователей в компанию Cambridge Analytica, которая пыталась моделировать предпочтения аудитории соцсети, показывая ей релевантную политическую рекламу. После расследования на Facebook наложили рекордный штраф в $5 млрд за утечку данных клиентов, а сама компания в концу марта 2018-го потеряла в капитализации $134 млрд.

Международная некоммерческая юридическая организация Electronic Frontier Foundation (EFF), специализирующаяся на защите гражданских прав в цифровой сфере, в 2019 году составила рейтинг программ для безопасного обмена сообщениями. Программы тестировались по семи ключевым критериям безопасности, начиная от метода шифрования, заканчивая независимым аудитом. Согласно этой оценке 7 баллов – максимально безопасный и надежный мессенджер. По этому рейтингу Facebook Messenger получил лишь 2 балла.

Signal

Практически эталонный в вопросах безопасности бесплатный мессенджер. Он был создан в начале 2015 года американским исследователем кибербезопасности Мокси Марлинспайком и его командой, объединившейся в стартап Open Whisper Systems. Ранее Мокси возглавлял направление кибербезопасности в Twitter, но покинул компанию за два года до создания собственного мессенджера.

Криптографический протокол, разработанный Марлинспайком и его командой, частично используется в WhatsApp, Facebook Messenger, Skype и других программах. Финансирование работы мессенджера осуществляется за счет пожертвований.

Фото: depositphotos.com

Signal – мессенджер с открытым программным кодом, то есть любой желающий может проверить применяемый алгоритм защиты персональных данных и указать на ошибку, сделав систему более устойчивой. В этом мессенджере никакая информация не хранится на серверах, а содержится только в телефонах пользователей.

Пять лет назад ФБР через суд пыталось заполучить у Signal переписку некоторых пользователей. Мессенджер предоставил информацию, в которой содержались лишь данные, когда именно пользователи были зарегистрированы в системе и подключались с сервису последний раз. Более никакой информации, включая переписку, у компании-разработчика не было и не могло быть, исходя из логики функционирования Signal.

В январе 2021 года американский бизнесмен, сооснователь и руководитель космической компании SpaceX и один из руководителей автомобильной компании Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter призвал использовать Signal. Твит был сделан после обновления политики конфиденциальности популярного мессенджера WhatsApp. 8 января администрация последнего заявила, что персональные данные пользователей WhatsApp предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook.

В итоге, по данным аналитической платформы мобильных приложений Sensor Tower, с 6 по 10 января Signal скачали около 7,5 млн раз по всему миру – в 43 раза больше, чем на предыдущей неделе. Это рекорд установок за неделю, за месяц и за всю историю этого мессенджера.

В рейтинге EFF, Signal набрал 7 из 7 возможных баллов.

Skype

Одна из старейших программ по обмену текстовыми сообщениями, а также по обеспечению голосовой и видеосвязи. Была выпущена в 2003 году шведско-датской компанией Skype Technologies в сотрудничестве с эстонскими программистами. Сервис предоставляет бесплатные и платные услуги в зависимости от потребностей пользователя.

По данным Statista на октябрь 2020 года, в Skype ежемесячно общаются около 300 млн пользователей.

Фото: depositphotos.com

В 2011-м корпорация Microsoft купила компанию-разработчика программы за $8,5 млрд, получив тем самым все права на Skype. Программа оставалась лидером рынка вплоть до 2012 года, когда был зафиксирован рекорд по одновременному пребыванию в онлайн 34 млн пользователей. После начались активные разработки других мессенджеров и Skype сдал позиции, хотя остался одним из самых популярных приложений для видеообщения.

До приобретения корпорацией Microsoft общение через Skype считалось достаточно надежным, после – были внесены изменения в политику конфиденциальности: по соответствующему требованию доступ к истории сообщений и другим данным пользователей может быть предоставлен сотрудникам компании и спецслужбам разных стран.

“Skype по умолчанию не использует сквозное шифрование. Это означает, что Microsoft может просматривать каждое сообщение, звонок и файл. Но с 2018 года Skype предлагает сквозное шифрование, если вы используете функцию “Приватный разговор”, – сообщает Comparitech.

Весной 2013-го “Ведомости” сообщали, что российские спецслужбы нашли способ отслеживать разговоры, сообщения и местонахождение пользователей Skype. Летом того же года The Washington Post писал о системе слежения PRISM, позволяющей американской и британской разведкам собирать данные пользователей – включая переписку, аудиосообщения, местоположение – нескольких интернет-компаний, в том числе Facebook и Skype.

В рейтинге EFF, Skype набрал 1 балл из 7.

Telegram

Еще один очень популярный мессенджер. Разработан российскими братьями-программистами, создателями социальной сети “ВКонтакте” Павлом и Николаем Дуровыми. Впервые Telegram был презентован летом 2013 года.

Создатели программы утверждают, что только в 2020 году число активных пользователей достигло отметки 400 млн. “Это на 100 миллионов больше, чем год назад. Каждый день в Telegram регистрируется не менее 1,5 миллиона человек”, – говорилось на официальной странице мессенджера. Эти данные подтверждает и портал Statista.

Проект финансируется самим Дуровом. В 2015 году он оценил расходы на Telegram примерно в $1 млн в месяц.

Фото: depositphotos.com

Мессенджер быстро стал популярным на постсоветском пространстве. Прибавило популярности Telegram и противостояние с российскими правоохранительными ведомствами и многочисленные блокировки на территории РФ. Первая серьезная блокировка была весной 2018-го, после отказа создателей мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. В итоге “Роскомнадзор” внес в реестр запрещенных ресурсов почти 16 млн адресов, через которые Telegram обходил блокировку. В 2020-м Россия сняла все свои претензии к мессенджеру.

Для защиты данных Telegram использует собственный протокол MTProto, созданный Николаем Дуровым – бывшим техническим директором “ВКонтакте”. “Telegram разрабатывали, исходя из предположения, что все каналы связи прослушиваются, а исходный код приложения известен”, – рассказывал в 2013 году Дуров “Ведомостям”. По его словам, есть алгоритмы, гарантирующие безопасность и в такой ситуации: “Сами разработчики Telegram даже теоретически не способны расшифровать получаемые данные и, таким образом, не имеют доступа к личным сообщениям”.

В январе 2021 года Telegram занял второе место по числу скачиваний в Соединенных Штатах, его скачали свыше 545 тыс. раз. Успеху немало сопутствовали события вокруг президента Дональда Трампа, чьи сторонники 6 января штурмовали Капитолий, вдохновленные речью главы Белого дома. После этого события, потрясшего Америку, популярные соцсети начали блокировать аккаунты Трампа и его почитателей. The Daily Telegraph пишет, что одним из факторов внезапной популярности Telegram могло стать решение Apple и Google удалить из магазинов приложений соцсеть Parler, очень популярную у сторонников Трампа. В итоге пользователи Parler начали призывать к переходу в Telegram.

Создатель Telegram Павел Дуров. Фото: durov / Instagram

Популярности мессенджера могли поспособствовать изменения политики конфиденциальности WhatsApp, после которого Дуров призвал пользователей переходить в Telegram.

Информация о разблокировании Telegram в России появилась летом 2020 года на сайте “Роскомнадзора”. “Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм”, – говорилось на сайте ведомства.

В интервью “ГОРДОН” американский IT-бизнесмен, глава Pi5 Cloud Майкл Талан заявил, что “Дуров отдал Telegram Кремлю со всеми данными всех пользователей” из-за финансовых проблем.

“Telegram – это полностью облачное решение, которое хостинг своих систем держит в трех провайдерах: Google, Amazon, DigitalOcean. По моим подсчетам, для Павла Дурова месячные платежи на Telegram превышают $2–3 млн. Для него это стало расходами, которые невозможно окупить, и он встал на колени перед Кремлем. Раньше он платил деньгами инвесторов TON (Telegram Open Network), а тут надо не только бабки отдать, но истраченное вернуть. А как? Продать всех Кремлю, там денег полно”, – сказал Талан.

Он уточнил, что финансовые проблемы, связанные с Telegram, у Дурова появились после решения американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая запретила российскому программисту запускать коммерческую платформу TON.

В рейтинге EFF, Telegram набрал 4 балла из 7, но если в мессенджере выбран специальный режим “секретный чат”, то это общение по критерию безопасности набирает 7 из 7 баллов.

Viber

Этот мессенджер был разработан компанией Viber Media, основанной израильтянином Тальмоном Марко и россиянином Игорем Магазинником. В 2014-м Viber за $900 млн приобрела компания Rakuten, принадлежащая японскому миллиардеру Хироси Микитани.

Офис технической разработки и поддержки пользователей мессенджера расположен в Минске и Бресте, поскольку Viber является резидентом Белорусского парка высоких технологий. Главный офис расположен в Люксембурге.

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Первая версия мессенджера появилась в 2010-м и только для iPhone. Через два года Viber уже был доступен для мобильных телефонов других производителей. По данным Statista, в 2020 году у этой программы насчитывалось 260 млн активных пользователей в месяц.

Это один из самых популярных мессенджеров в Украине. По информации HiTech Expert, он установлен на 93% смартфонов. По разным данным, в Viber зарегистрированы около 25 млн украинских пользователей.

Финансирование работы мессенджера осуществляется за счет рекламы, которая появляется в ленте пользователя, а также за счет платных услуг вроде стикеров и звонков по интернету на мобильные и стационарные номера.

В 2013-м портал Engadget сообщал, что один из вспомогательных сервисов мессенджера, а именно Viber Support, был взломан “Сирийской электронной армией” – проправительственной группой хакеров, связанной с президентом Сирии Башаром Асадом. Группа утверждала, что загрузила резервные копии базы данных пользователей из Viber. Компания-владелица мессенджера эту информацию опровергла, заявив, что атака на их сервис была безвредной.

В 2015 году, согласно закону “О персональных данных”, который требует, чтобы все персональные данные россиян хранились на территории РФ, компания перенесла данные своих российских пользователей (номера телефонов и никнеймы) на территорию России.

В рейтинге EFF, Viber набрал 2 балла из 7 возможных.

WhatsApp

Один из самых популярных бесплатных мессенджеров в мире. По данным Statista, только в октябре 2020 года WhatsApp использовали свыше 2 млрд человек по всему миру. Одноименная компания, разработавшая приложение еще в 2009 году, была основана уроженцем Киева Яном Кумом и американцем Брайаном Эктоном, бывшими сотрудниками поисковой системы Yahoo. Интерфейс мессенджера и дизайн сайта разрабатывала дизайн-студия из Днепра.

В августе 2013 года Ян Кум обвинил Павла Дурова в плагиате, заявив ресурсу cossa.ru, что идеи, реализованные в его приложении WhatsApp, используются в Telegram. “Павел Дуров умеет только копировать такие продукты, как Facebook и WhatsApp. У него никогда не было оригинальных идей и не будет”, — цитировал ресурс заявление Кума.

Фото: depositphotos.com

Осенью 2014 года WhatsApp купила компания Facebook за $19 млрд. Эта покупка стала самой крупной сделкой в истории стартапов, превзойдя самое большое к тому времени приобретение Facebook – покупку сервиса Instagram за $1 млрд.

Осенью 2018-го один из разработчиков мессенджера, Эктон, заявил Forbes, что причиной его ухода из компании после продажи WhatsApp стало нежелание монетизировать приложение, на чем настаивал создатель Facebook Цукерберг. Кроме того, по словам Эктона, Facebook неохотно согласился на его условие сохранить сквозное шифрование, встроенное в WhatsApp. В интервью разработчик подчеркнул, что руководство Facebook рассматривало возможность обхода сквозного шифрования для сбора аналитики о пользователях и продажи ее рекламодателям.

13 марта 2019 года у компании Facebook случился крупнейший сбой в истории, продолжавшийся около 10 часов. В течение этого времени Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp оказались недоступны для многих стран по всему миру. Проблемы возникли из-за “изменения конфигурации сервера”, сообщало агентство Associated Press.

9 января 2021 года WhatsApp, согласно своим обновленным правилам конфиденциальности, начал делиться с Facebook личными данными даже тех пользователей, кто изначально не соглашался на подобные условия. Об этом сообщалось на сайте компании: “Являясь одной из компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и предоставляет информацию другим компаниям Facebook. Мы можем использовать информацию, полученную от этих компаний, а они могут использовать информацию, предоставленную нами, чтобы обеспечивать функционирование наших услуг”.

Новые правила вызвали негодование среди многих пользователей, они начали массово переходить в Telegram и Signal.

В рейтинге EFF, WhatsApp набрал 6 баллов из 7.

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