 

Санду пообещала выстроить хорошие отношения с Россией

15.01.2021, 11:50, Новости дня
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Президент Молдавии Майя Санду пообещала приложить усилия для выстраивания взаимоуважительных и взаимовыгодных отношений с Россией.

«У нас комплексные отношения с Россией, мы сотрудничаем во многих направлениях, много наших сограждан, живущих в России, есть коммерческие связи, но также и некоторые области, в которых наши мнения и интересы отличаются. Я лично приложу все усилия, чтобы у нас были хорошие отношения, мы хотели бы построить взаимоуважительные и взаимовыгодные отношения», – цитирует РИА «Новости» Санду.

По ее словам, достижение этой цели зависит не только от Молдавии, но и от российских партнеров. Также Санду заявила, что хотела бы преодолеть существующие разногласия путем диалога и конструктивного отношения, которое предполагает уважение нейтралитета Молдавии.

Ранее Санду заявила, что готова приехать на переговоры в Москву, но прежде совершит визиты в Киев и Брюссель.

Напомним, Санду приняла присягу и вступила в должность президента Молдавии. Она обратилась к нацменьшинствам Молдавии на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках. При Санду Молдавия вероятно станет постоянной союзницей Украины с четко выраженной антироссийской позицией. Проигравший выборы Додон заявил, что не намерен уходить из политики и продолжит в будущем работать над тем, чтобы защищать дружбу республики с Россией.



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