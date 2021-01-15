США выделили 121 млн долларов на прототип спутника для отслеживания гипероружия

15.01.2021, 11:50, Новости дня

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Агентство по противоракетной обороне США предоставило компании L3 Harris Technologies 121 млн долларов на создание опытного образца спутника, способного отслеживать перемещения гиперзвукового оружия.

В соответствии с подписанным контрактом, как информирует Defence News, L3 Harris Technologies обязуется разработать орбитальный прототип для датчика отслеживания гиперзвукового оружия и баллистических ракет в космосе (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, HBTSS), что позволит США развернуть на низкой околоземной орбите новую группировку спутников слежения за гипероружием.

Эта группировка, отмечает издание, призвана «заполнить брешь» в системе противоракетной обороны США, образовавшуюся в связи с появлением гиперзвукового оружия, гораздо более совершенного, чем традиционные баллистические ракеты, для защиты от которых и создавалась нынешняя американская ПРО.

«С развитием такого оружия Китаем и Россией министерство обороны стремится создать новую [спутниковую] группировку, которая сможет обнаруживать и отслеживать такие угрозы в любой части мира», – передает ТАСС сообщение газеты.

В декабре прошлого года Конгресс США увеличил на 130 млн долларов бюджет Агентства по противоракетной обороне в рамках одобренного американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). Эти дополнительные средства, как было заявлено, и предполагалось направить на создание новой группировки спутников.

«Находящиеся на низкой орбите спутники будут предоставлять данные целеуказания по гиперзвуковому оружию, которое является менее заметным [для отслеживания] и может маневрировать во время полета, что позволит закрыть массивную брешь в американской системе оповещения о пусках ракет», – указала Defence News.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что наличие нового гиперзвукового оружия у России оказывает влияние на ситуацию в мире и меняет ее. «Высокоточное оружие есть у американцев, гиперзвукового пока нет у них. Сделают, конечно – это очевидно, но как я уже говорил, мы к этому времени подготовимся и сейчас вы спросили, над чем мы работаем – в то числе над этим – противоядие от будущего гипероружия у других ведущих армий мира. Я уверен – мы это сделаем, мы на правильном пути, активно работаем», – сказал он.