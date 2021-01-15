 

Узерли показала лицо новорожденной дочери

15.01.2021, 10:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

37-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли опубликовала в Stories Instagram фото, на котором видно лицо ее новорожденной дочери Лили Кои.

“Чистая любовь”, – написала актриса.

Она отметила, что автором снимка является ее сестра Джанан Узерли.

Скриншот: meryemuzerlimeryem / Instagram

Узерли сообщила о рождении ребенка 9 января.

“Вчера, 8 января. Моя дорогая Лили Кои… Лара, Джемма, папа и я так рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так благословенны и счастливы, что ты присоединилась к нам. Будь под защитой бесконечно”, – писала Узерли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

В начале сентября 2020 года Узерли призналась, что находится на пятом месяце беременности и знает пол ребенка: она ждет девочку. Имени отца ребенка она не называла.

Узерли уже воспитывает дочь – шестилетнюю Лару (2014). Ее отец – турецкий бизнесмен Джан Атеш. С ним актриса рассталась до рождения ребенка, в августе 2013 года.

Наиболее известная роль Узерли – Хюррем в сериале “Великолепный век”. Актриса имеет турецкие и немецкие корни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Судно «Онега» с экипажем из 19 человек затонуло в Баренцевом море

05.08 / В Беларуси во время выборов начали отрабатывать посадку истребителей на автотрассы

10.01 / Обозреватель Bloomberg – штурм Капитолия, это никакой не «подарок Путину»

22.09 / Российский ритейлер Wildberries предлагал в Украине футболки с Путиным. После огласки в СМИ ассортимент изменили

16.07 / Азербайджан опроверг сообщения о вылазке спецназа в Армению

07.10 / В Варшаве заявили об угрозе «Северного потока – 2» для Польши

05.01 / Для зарядки электросамолетов предлагают использовать энергию из воздуха

25.06 / Times о параде Победы – Путин продемонстрировал силу и новое вооружение

27.08 / Федеральные власти США впервые в современной истории казнили индейца

28.12 / Минобороны впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска