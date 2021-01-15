Нефть подешевела на опасениях вокруг коронавируса

15.01.2021, 8:50, Новости дня

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Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются, поскольку инвесторы опасаются влияния роста случаев COVID-19 и вызванных этим локдаунов на спрос на сырье.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,35% – до 56,22 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на WTI опустилась на 0,15% – до 53,49 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы внимательно следят за ситуацией с коронавирусом в Китае, который является вторым по величине потребителем нефти в мире после США, где ситуация с COVID-19 также непростая. Как информирует агентство Reuters, Китай в пятницу сообщил о самом большом количестве ежедневных случаев COVID-19 за более чем десять месяцев. В США же накануне было выявлено почти 233 тыс. новых случаев, скончалось 3,8 тыс. человек.