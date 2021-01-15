 

Гривна к евро укрепилась до 33,99 грн/€

15.01.2021, 8:02, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 15 января.

Гривна к доллару подешевела на девять копеек – с 27,97 грн/$ до 28,06 грн/$.

Курс гривны к евро укрепился на пять копеек – с 34,04 грн/€ до 33,99 грн/€.

К российскому рублю гривна ослабла с 3,79 грн за 10 руб до 3,82 грн за 10 руб.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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